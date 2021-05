Jennifer Aniston e David Schwimmer admitem paixão nos bastidores de 'Friends'

Ela acrescentou: "Então, nós apenas canalizamos toda a nossa adoração e amor um pelo outro em Ross e Rachel".

Os personagens não namoraram durante a primeira temporada, mas acabaram se unindo no episódio de 1996, The One Where Ross Finds Out.

Corden, então, faz o comentário que todos gostariam de ter feito. "Isso está fritando a cabeça de alguém?", mandou o apresentador.