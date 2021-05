Recomendado para você : Kim Kardashian responde rumores de que teria ficado com Travis Barker no passado

Travis Barker tem olhos somente para uma Kardashian!

Kim Kardashian rebateu os rumores recentes de que ela teve um envolvimento romântico com o atual namorado de Kourtney Kardashian no passado. Durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs nessa quarta-feira, 26, um seguidor perguntou diretamente para a fundadora da SKIMS se ela já "ficou com Travis Barker".

Kim não deixou espaço para dúvidas escrevendo: "NÃO! Falsa narrativa". Ela explicou: "Nós somos amigos há anos e eu estou muito feliz por ele e por Kourt".

Aa famílias Kardashian e Barker moram perto uma da outra na Califórnia, Estados Unidos, o que foi uma vantagem quando Kourt começou a se relacionar com o músico do Blink-182.

Já quanto a Kim, ela está solteira e focando em seus filhos, após seu divórcio com Kanye West.

Os rumores começaram a surgir após alguns trechos livro de memórias de Travis, escrito em 2015, serem relembrados pelos internautas. Na época, ele escreveu que Kim é "muito gostosa", admitindo que "ficava fitando ela sem querer".

A fofoca ficou ainda maior após algumas capturas de tela publicadas pela filha de 15 anos de Travis, Alabama Barker, no Instagram Story. Nelas, é possível ver uma mensagem da mãe dela, Shanna Moakler (ex do baterista), que afirma que ela "se divorciou de Travis porque pegou ele tendo um caso com Kim. Agora, ele está apaixonado pela irmã".