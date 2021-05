Enzo Celulari vira alvo de críticas após questionar consumo de carne no Brasil

Enzo Celulari, que sempre troca declarações de amor com Bruna Marquezine, se tornou um dos assuntos mais citados desta quarta-feira, 26, no Twitter. O motivo? Enzo foi criticado na rede social após questionar a queda do consumo de carne no Brasil.

"Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?", escreveu ele, em post já apagado.

Como os fãs sabem, o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, de 24 anos, não come carne.

E as críticas já começaram com a pergunta do namorado de Marquezine, pois a queda se deve especialmente pelo período de pandemia e a maior taxa de desemprego no país.