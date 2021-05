Por que Kourtney Kardashian manteve distância de Amelia Hamlin na festa de Scott Disick

Kourtney Kardashian pode ter comparecido à festa de aniversário de Scott Disick, no início da semana. No entanto, isso não significa que as coisas estão normais entre Kourtney e Scott ou até mesmo entre a estrela de KUWTK e Amelia Hamlin.

A fundadora da Poosh, que está em um novo romance arrebatador com o baterista do Blink-182, Travis Barker, ainda está sentindo uma certa "tensão" entre ela e o pai de seus três filhos, segundo detalhou uma fonte ao E! News.

"Kourtney sempre estará ao lado de Scott, não importa qual seja o relacionamento deles, mas definitivamente ainda há tensão entre eles", contou o informante.

"Eles são ótimos em se doar para as crianças e em torno da família. Quando se veem, são sempre cordiais e você pode dizer que Scott sente muita falta de Kourtney. Todo mundo sabe que Scott ainda está apaixonado por ela".

A musa, que passou a festa de aniversário de Scott se divertindo com a cantora Sia, não tem amizade com Amelia, a atual namorada do pai de seus herdeiros.