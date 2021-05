Juliette ultrapassa Sabrina Sato e se torna 'BBB' mais seguida no Instagram

Juliette Freire é, sem dúvidas, um dos maiores fenômenos do BBB. Além de esgotar produtos nas lojas, Juliette conquistou milhões de seguidores nas redes sociais e, agora, se tornou a ex-BBB mais seguida do Instagram. Como não amar?

A campeã do BBB21 alcançou o posto na tarde desta quarta-feira, 26, ultrapassando ninguém menos que Sabrina Sato, que participou do BBB3.

A apresentadora mantinha a primeira posição com 29.789.280 seguidores na rede social. Grazi Massafera e Rafa Kalimann, que foram do BBB5 e BBB20, ocupavam o segundo e terceiro lugar respectivamente no Instagram.