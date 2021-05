BTS revela gestos secretos com as mãos e faz performance de 'Butter'

O BTS é conhecido por suas letras bem inteligentes, mas o grupo também envia mensagens subliminares. Os meninos do BTS foram ao The Late Show na terça-feira, 25, e revelaram que seus famosos corações de dedo não são os únicos gestos feitos com as mãos que usam para se comunicar com os fãs.

Os sete membros – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook – participaram da atração após uma introdução do apresentador Stephen Colbert.

RM deu início ao vídeo, dizendo: "Olá, aqui é o RM do BTS. Alguns anos atrás, ajudamos a popularizar o coração dos dedos, um símbolo que significa amor e carinho. Mas esse é apenas um dos muitos gestos populares que usamos, e esta noite, eu e os meninos do BTS vamos te ensinar o resto".

Cada um deles exibiu um uso criativo de seus dedos, incluindo V, que claramente pensava em comida! "Este é um V, que é para o meu nome, V, mas também significa 'paz'", explicou ele, fazendo um sinal de paz. "Ou melhor ainda, se você adicionar um dedo, 'pedaço de pizza'. Parece delicioso, mas lembre-se, não coma os dedos".