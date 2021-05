Khloé Kardashian curte fotos de Lexa e cantora celebra: "Eu te amo"

Parece que Khloé Kardashian está de olho nas estrelas brasileiras! Depois de curtir as fotos de Juliette Freire, Khloé deixou seu like em um clique de Lexa.

Isso mesmo: a cantora postou uma imagem de divulgação de seu novo single, Taradinha, com a participação de Kevinho, no Instagram. Ela aparece de peruca lilás e um look rosa pra lá de sexy, além de botas over the knee do mesmo tom.

Foi então que a musa de Keeping Up With the Kardashians curtiu o clique da brasileira!