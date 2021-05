Ariana Grande divulga fotos de seu vestido de casamento

Porém, não houve mais nada de cabeça para baixo no casamento de Ariana e Dalton!

A cantora foi levada ao altar por seus pais, Joan Grande e Ed Butera. Ariana e Ed, que tiveram uma relação complicada com o passar dos anos, solidificaram o fato de estarem se dando melhor quando a cantora mudou a letra de "thank u, next" durante sua performance no Grammy 2020. Ao invés de cantar "Eu vou agradecer o meu pai/Por ter superado o drama", ela cantou "Eu vou agradecer o meu pai/Porque ele é incrível".