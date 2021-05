Reality Show Os Szafirs tem data de estreia confirmada no Canal E!

Falta pouco para a estreia do reality show mais aguardado do ano! Os Szafirs, que mostrará o dia a dia da família Szafir, estreia às 22h50, no dia 22 de junho.

O Canal E! vai exibir a vida de Beth Szafir, Luciano Szafir e sua esposa, Luhanna Szafir através de episódios emocionantes, engraçados e pra lá de viciantes, deixando o público com aquele gostinho de quero mais pelas próximas cenas.

A matriarca da família promete mostrar seu jeito descontraído e despojado nas telinhas, com direito a até palavrões em frente às câmeras.