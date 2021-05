Kim Kardashian revela que não passou em seu primeiro exame de Direito

Kim Kardashian está repensando seu objetivo de ser advogada. Em teaser exclusivo de Keeping Up With the Kardashians, Kim faz um anúncio chocante para as irmãs, Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian, sobre seu curso de Direito.

"Então, pessoal. Eu não passei no 'Baby Bar'", revelou a estrela, referindo-se ao exame de qualificação do primeiro ano de faculdade.

A fundadora da SKIMS explica no confessionário que a estrutura de sua jornada para a prova parece um pouco diferente da de um estudante de Direito comum.

"Se você está fazendo a faculdade de Direito do jeito que eu faço, é um programa de quatro anos, em vez de seu programa típico de três anos", explica Kim. "E depois do primeiro ano, você tem que passar no ‘Baby Bar'. Isso seria realmente mais difícil, eu ouvi, do que o oficial 'Bar'".

Em outro trecho, a mentora de Kim, a advogada Jessica Jackson, explica que a musa precisa de 560 pontos para passar no exame do primeiro ano de estudante de Direito. Ela acabou tirando 474 em sua primeira tentativa.

"Isso é extremamente parecido com um teste que a maioria das pessoas não está fazendo no meio de uma pandemia", disse Jackson.