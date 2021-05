Recomendado para você : Channing Tatum posa totalmente nu em foto publicada nas redes sociais

Channing Tatum, ex-namorado de Jessie J, resolveu ajudar os fãs que estão tendo uma quarta-feira ruim e publicou uma foto pra lá de ousada nas redes sociais!

O ator de 41 anos provou novamente que ele não fica tímido na frente das câmeras com um clique no set de seu novo filme, A Cidade Perdida. "Quando você está no set totalmente pelado, segurando uma toalha em cima de suas partes íntimas para fazer umas coisas na gravação que será difícil de explicar para sua mãe", disse ele ao publicar a foto, na qual ele cobre as partes íntimas com um emoji de macaquinho. "E sim, eu estava contraindo os músculos com tanta forca que tive câimbra".

Como os fãs devem se lembrar, o astro de Magic Mike se abriu recentemente sobre como foi perder 5 quilos durante a quarentena. "Nas primeiras duas semanas eu definitivamente ficava só bebendo cerveja e fazendo motocross. Então, eu pensei: 'Eu não posso fazer isso por dois meses. Isso é ruim'", disse ele durante o programa The Tonight Show em maio. "Então eu e meu amigo começamos a nos empenhar bastante. Começamos a treinar todos os dias. E foi ótimo. Eu saí disso como uma pessoa completamente nova".