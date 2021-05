Arcrebiano não descarta romance e irmã de Carol Peixinho comenta: "São lindos"

O clima de amor está no ar na Tribo Calango em No Limite! No episódio exibido na terça-feira, 25, Carol Peixinho e Arcrebiano mostraram uma sintonia ainda maior e despertaram a torcida de outros participantes para um romance.

Isso mesmo: em certo momento, a musa coçou as costas do modelo e fez com que Kaysar se tornasse um apoiador de um possível envolvimento entre eles.

"Do nada eu vi a Carolzinha coçando as costas do Bil. Carinho ou o que será isso aí?", disse o sírio. "Todo mundo tá carente demais, mas os dois está rolando um clima bom. Vamos ver se vai rolar beijinho. Vou ficar de olho em tudo".

Carol, por sua vez, disse que está gostando da companhia do muso, que, como os fãs sabem, se envolveu com Karol Conká no BBB21.

"Quem é que não gosta de estar no perrengue e ter um parcerão assim? Nossa troca está bem bacana", mandou ela.

E Bil não descartou um romance com a participante! "Quem sabe? Eu tô solteiro, ela também tá. Vamos ver no que vai virar", disse. Epa!