Ariadna é eliminada de 'No Limite' e relembra briga com Íris: "Não viveu na pele"

Ariadna foi a terceira eliminada do No Limite. Em entrevista ao Bate-Papo No Limite, na noite de terça-feira, 25, Ariadna relembrou a discussão com Íris sobre prostituição e privilégios em um dos episódios do reality show de sobrevivência.

"Falei algumas coisas do meu passado e contei para ela com as dificuldades que aconteceram comigo", explicou a modelo. "Eu não estava me fazendo de vítima, estava contando coisas que eu passei. E aí, de repente, a pessoa diz que eu tive opção".

"Se eu estou ali dizendo que não tive... São minhas experiências, se você não quer escutar, se retira. Ela não viveu na minha pele e não se colocou no meu lugar".