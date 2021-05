Recomendado para você : Elliot Page posa sem camisa e exibe resultado de cirurgia após transição

Elliot Page está pronto para a temporada de verão no Hemisfério Norte! Elliot, que chorou ao falar sobre sua transição à Oprah Winfrey, compartilhou com os fãs o resultado da cirurgia de mastectomia, feita no final do ano passado.

O ator de 34 anos postou uma foto, nesta segunda-feira, 24, na qual exibe o seu novo peitoral e a barriga pra lá de sarada, enquanto sorri na beira da piscina.

"O primeiro calção de banho da trans bebê #alegriatrans #transélindo", disse ele na legenda da imagem no Instagram. Amamos!

Elliot se assumiu transgênero em dezembro de 2020, escrevendo: "Sinto uma imensa gratidão pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada. Não consigo expressar como é notável finalmente amar quem sou o suficiente para perseguir meu eu autêntico".