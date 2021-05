Kourtney Kardashian comparece ao aniversário de Scott Disick

Apesar de Kourtney Kardashian e Scott Disick não estarem mais tão próximos, os dois se uniram em um dia especial. Nessa segunda-feira, Kourtney compareceu à festa de aniversário de Scott, que completa 38 anos nesta quarta-feira, 26.

Através dos Stories, a estrela de KUWTK postou um vídeo da celebração ao lado da amiga Sia. Também compareceram na festa Kim e Khloé Kardashian e a namorada de Scott, Amelia Hamlin. Durante o evento, a modelo de 19 anos compartilhou uma foto de seu prato, cortesia do restaurante de frango frito, Raising Cane's.

A presença de Kourtney na festa é notável, já que as coisas ficaram "tensas" entre o ex-casal que "mal se fala", revelou uma fonte do E! News no início do mês.