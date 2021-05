Gil vai a mesmo restaurante que Neymar, Thiaguinho e outros famosos

Gil do Vigor, que é novo embaixador de marca de iogurte, se encontrou com diversos famosos em restaurante, em São Paulo, nessa segunda-feira, 24. Gil foi fotografado no Paris 6, onde também se encontravam Neymar e Thiaguinho.

Além do trio, o humorista Tirullipa e as ex-BBBs Munik e Flay, com o namorado, o modelo Pedro Maia Leonel, também compareceram ao local.