Claudia Leitte se desculpa após não mostrar indignação com situação do país

"Eu precisava ter falado que me indigna o fato das pessoas que não usam máscaras, continuam promovendo e incitando aglomerações. Isso mata, está comprovado. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias. O número de pessoas passando fome é revoltante, triste, desesperador, sufoca. E eu não falei sobre isso. Não falei sobre as mulheres que estão sofrendo violência doméstica e não têm abrigo, porque com seus filhos são abusadas dentro de casa. Não falei que me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país", admitiu.