Kourtney Kardashian responde sobre ter mudado estilo durante namoro com Travis

Kourtney Kardashian rebateu comentário de internauta após ser questionada sobre seu estilo. Nesse domingo, 23, seguidor afirmou que o modo de se vestir de Kourtney estaria mudando após seu namoro com Travis Barker.

"E estilo dela começa a mudar", escreveu internauta em foto no Instagram. No clique, a estrela de KUWTK surge com visual rocker, composto por jeans rasgado, top de renda, casaco de pelo e batom roxo.

"Me sentindo excluída, me mande um drink @drink818 com gelo e limão", escreveu a musa na legenda, se referindo ao mais recente lançamento da marca de bebidas de Kendall Jenner, 818 Tequila.

No entanto, Kourt colocou fim à suposição do seguidor ao dizer: "Essa foto é de 2019, mas ok", acompanhado de um emoji enviando beijo.