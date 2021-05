Recomendado para você : 'La Casa de Papel 5' terá duas partes; veja as datas de estreia

A Netflix acaba de dar mais detalhes sobre o lançamento da última temporada de La Casa de Papel. Além de divulgar um trailer, o streaming revelou que a parte 5 da série será lançada em dois volumes.

A parte 1 chega aos fãs no dia 3 de setembro e a parte 2, no dia 3 de dezembro.

"Quando começamos a escrever a Parte 5, no meio da pandemia, sentimos que precisávamos mudar o formato tradicional de uma temporada com dez episódios. Por isso, usamos todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição para criar a sensação de um final de temporada logo no volume 1", disse Álex Pina, criador da série.