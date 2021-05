Recomendado para você : Fiuk gravou novo clipe com ex-BBBs Gil do Vigor e Lumena

Fiuk, que conquistou 3º lugar no BBB21, convidou seus ex-companheiros de confinamento, Gil do Vigor e Lumena Aleluia para gravar seu novo clipe. Segundo a revista Quem, Fiuk estará ao lado de Gil e Lumena no vídeo do novo single "Big Bang".

Agravação foi feita no bairo do Bom Retiro, em São Paulo, e também contou com a participação da atriz Dandara Mariana, que é amiga do cantor desde que eles fizeram a novela A Força do Querer, de 2017.

Em cliques nas redes sociais, os ex-brothers mostraram um pouco dos bastidores da gravação.