Amigo de MC Kevin se revolta com versão de modelo: "Pessoa suja"

Jonathas Cruz, amigo de MC Kevin, deu entrevista a Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular, nesse domingo, 23. Na conversa, Jonathas rebateu a versão da história de Bianca Domingues, modelo que estava no quarto de hotel quando Kevin caiu do 5º andar.

"Por que você subiu [no quarto de hotel]?", pergunta Cabrini. "Porque eu achei que ia participar. Entro no quarto e ele fala que eu não posso ficar, porém falta uma camisinha no quarto. Eu tiro a tag para poder entrar depois de volta e vou atrás da camisinha", disse ele.

O pedido da camisinha teria sido feito por Kevin. Após conseguir o preservativo, Jonathas volta para o quarto. "Eu entro no banheiro, ainda com o intuito de tentar participar e aí ela, 'Meu, ele tá aí, já falei que se ele estiver aqui eu não vou fazer nada'. Não teve nenhum tipo de discussão".