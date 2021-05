BTS apresenta "Butter" no palco do Billboard Music Awards

Billboard Music Awards 2021 via Getty Images

O BTS fez performance inesquecível no Billboard Music Awards 2021. O grupo arrasou na coreografia do novo single "Butter", neste domingo, 23, durante a cerimônia realizada no Microsoft Theatre, em Los Angeles.

Esta foi uma grande noite para o fenômeno do k-pop, que ganhou quatro prêmios, incluindo Canção mais vendida por "Dynamite".

"Butter" é o mais recente single do grupo composto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, e foi lançado nessa sexta-feira, 21.

Antes da cerimônia de premiação, o compositor David Stewart falou com exclusividade ao E! News sobre a experiência de co-escrever o primeiro single inteiramente em inglês da BTS, "Dynamite".

"Por serem tão animados e divertidos, um grupo tranquilo, eles trouxeram essa animação", disse David ao E! News. "Era disso que a música precisava, porque todas as letras eram divertidas. Você sabe, 'sing song, ping pong, King Kong'. Você não pode se levar muito a sério para cantar essas letras".