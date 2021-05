Pink faz acrobacias com filha Willow no palco do Billboard Music Awards

Pink recebeu o Icon Award no Billboard Music Awards 2021, neste domingo, 23, mas antes encantou a todos com performance no palco da premiação. E o show ficou ainda mais especial com a presença da filha de Pink, Willow, de 9 anos.

Essa foi a primeira apresentação da cantora no evento em cinco anos. Na performance, Pink cantou "All I Know So Far", "So What", "Who Knew", "Just Like a Pill , "e" Just Give Me a Reason". Willow se juntou à mãe no palco e realizou uma série de acrobacias na música "Cover Me In Sunshine".