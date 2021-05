Pink chora ao ouvir sobre o impacto de sua música no Billboard Music Awards

Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images via Getty Images

Pink ganhou o prêmio de Artista Revelação Feminina em 2000 e 21 anos depois, está levando para casa o Icon Award, no Billboard Music Awards na noite deste domingo, 23.

"Não tenho certeza ainda, provavelmente poderei dizer a você em dez anos, mas é uma grande honra", Pink disse a Tanya Rad, do E!, sobre o que a honra significa para ela. "Para mim, é tudo sobre as turnês, então eu adoro compartilhar essas coisas com minha equipe. Estou super orgulhosa, tenho meus filhos aqui comigo e podemos nos apresentar. É uma grande honra."

A estrela de 41 anos ainda admitiu com uma risada: "Não sei o que significa icônico!"

Uma dica? Basta ouvir o impacto que sua música teve sobre seus fãs, incluindo Tanya, que compartilhou com Pink a conexão emocional que ela teve com a cantora, graças a seu recente documentário All I Know So Far e sua música "Glitter in the Air".