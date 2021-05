Nick Jonas revela no Billboard Music Awards 2021 como quebrou costela em acidente

Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images via Getty Images

Nick Jonas tem se preparado para apresentar o Billboard Music Awards durante toda a sua vida—literalmente. Em conversa com o E! no tapete vermelho da premiação, Nick falou sobre a experiência e deu detalhes de seu recente acidente.

"É uma sensação surreal", disse Nick à Tanya Rad, do E!, sobre a apresentação de uma das maiores noites da indústria musical. "Nosso pai nos criou estudando as paradas e revistas da Billboard. Então íamos para a Virgin Megastore e checávamos a revista Billboard todas as semanas e sonhamos em estar nela e aqui estamos nós agora".

Além de Nick ser o anfitrião, seus irmãos Kevin e Joe Jonas, se juntarão a ele no palco para apresentar uma música muito especial durante a transmissão, além de fazer um medley dos maiores sucessos dos Jonas Brothers.

"Nossa primeira vez nos apresentando e a primeira vez que tocamos ao vivo para uma multidão em um ano e meio", disse o jovem de 28 anos. "A música se chama 'Remember This'. Vai ser uma grande parte da transmissão da NBC das Olimpíadas. "

Ah, e por falar nas Olimpíadas, Nick revelou que sua costela quebrada resultado de um acidente de bicicleta, foi na verdade causada devido ao evento esportivo global.