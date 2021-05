Sasha Meneghel e João Figueiredo celebram casamento em Angra dos Reis

Sasha Meneghel e João Figueiredo, que se casaram no civil na semana passada, celebraram a união em cerimônia neste sábado. Através do Instagram, Sasha e João compartilharam imagens do dia especial.

"Eu e você para sempre", escreveu a filha de Xuxa Meneghel. "Felizes para sempre", escreveu o cantor gospel.

Nos cliques, Sasha surge com vestido tomara que caia com bordados e João com terno bege.