MC VK quebra silêncio após morte de MC Kevin

MC VK se pronunciou em vídeo no Instagram após morte do amigo, MC Kevin, que faleceu no último domingo, 16. VK é uma das pessoas que estava no quarto de hotel de Kevin, quando o cantor caiu da varanda do 5º andar.

"Kevin é meu empresário, meu elicerce, pessoa que pedi pra Deus, pra confiar. A gente era amigo, amigo de verdade. Aonde eu ia, ele ia. Pessoas que ele conhecia, eu passei a conhecer. Era um vínculo muito forte. As pessoas sabiam do meu carinho por ele e o carinho dele por mim", disse ele.