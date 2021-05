O que sabemos sobre a apresentação de BTS no Billboard Music Awards 2021

Chegou o dia de conhecermos os grandes vencedores do Billboard Music Awards 2021! Neste domingo, 23, os fãs poderão conferir seus artistas favoritos na plateia e, claro, no palco desta grande celebração musical da Billboard.

E uma das apresentações mais esperadas é, sem dúvidas, a do grupo de k-pop BTS. Nós, do E! Online Brasil, podemos garantir que a ARMY mal pode esperar para ver os meninos ao vivo na cerimônia de premiação, no Microsoft Theater, em Los Angeles.

Apresentado por Nick Jonas, o Billboard Music Awards 2021 vai exibir J-Hope, Jimin, Jin, RM, Jungkook, Suga e V cantando, pela primeira vez ao vivo, a nova música Butter.

Como os fãs sabem, a banda coreana lançou o clipe da canção na madrugada de sexta-feira, 21, de acordo com o horário de Brasília.