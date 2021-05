Bruna Marquezine sobre paz no namoro: "Muita terapia para me acostumar"

Bruna Marquezine se abriu sobre o namoro com Enzo Celulari. Em entrevista à nova edição da revista Elle Brasil, na qual é capa, Bruna disse que passou por "muita terapia" para se acostumar com "a paz de ter um relacionamento tranquilo".

A atriz revelou que não esperava iniciar uma relação em meio à pandemia do coronavírus: "Eu estava uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha – coisa que nunca tinha conseguido fazer".

Um dos pontos que uniu o casal, foi a atividade do empresário com as causas sociais. "A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei: 'Ô, vamos ver...' E aí ele foi chegando e me conquistou", contou.