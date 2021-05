Viih Tube revela que ganhou perdão de Juliette: "Eu a amo, ela me ama"

Viih Tube se revoltou com uma amizade falsa no BBB21! Mas o que temos certeza é que essa amizade citada por Viih Tube não é a de Juliette.

A youtuber participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 21, e revelou que conseguiu se resolver com a campeã desta edição.

Ela contou que o mal-estar entre as duas, que eram próximas dentro da casa, exibido no BBB Dia 101 teve um fim satisfatório para ambas.

"Juliette se entregou a uma amizade lá dentro mais do que eu, tive medo de me entregar, fui imatura. Eu poderia ter sido a amiga dela, mas não fui", disse a loira.

"Já conversamos a sós e tive o perdão dela. Eu amo a Juliette, ela me ama, é isso que importa", acrescentou Viih Tube. "Aprendi muito com a Ju, evoluí muito com a ajuda dela".