Por que público está agoniado com cenas de 'Oxigênio'

A câmara, que lembra um "caixão", não vai agradar nem um pouco os claustrofóbicos. A protagonista passa o filme inteiro deitada e tem a mobilidade reduzida graças a eletródos e catéteres ligados a seu corpo, incluindo um no braço e outro no pé.

Esse é outro momento aflitivo do longa: com o objetivo de não receber medicações através da veia, Liz arranca todos os equipamentos instalados, incluindo uma espécie de sonda no umbigo. E como o ditado diz, desgraça pouca é bobagem, já que em certo momento a personagem é obrigada a recolocar todas essas ligações. Tenso!

O pânico é constante durante a 1 hora e 41 minutos do filme, até mesmo quando Elizabeth consegue contato com o mundo exterior. Através do sistema de inteligência artificial, ela consegue fazer algumas ligações, no entanto, a dúvida de saber se pode confiar na pessoa do outro lado da linha e a baixa qualidade da conexão, apenas nos deixam mais aflitos.