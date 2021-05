Recomendado para você : Harry revela o que impediu Meghan de continuar com pensamentos suicidas

Príncipe Harry se abriu sobre os pensamentos suicidas que a esposa Meghan Markle teve durante a primeira gravidez. No segundo episódio de The Me You Can't See, sua série sobre saúde mental com Oprah Winfrey, Harry falou sobre os desafios que o casal passou em meio à perseguição dos pararazzi e os comentários negativos nas redes sociais.

E quando o príncipe pediu ajuda à família, ele disse que ninguém o ouviu. "Nós éramos seguidos, fotografados, perseguidos, assediados", disse o ruivo. "O clique e os flashes das câmeras fazem meu sangue ferver. Isso me deixa com raiva, me leva de volta ao que aconteceu com minha mãe e o que vivi quando criança. Mas foi a uma profundidade totalmente nova, não apenas com a mídia tradicional, mas também com as plataformas de mídia social. Eu me senti completamente desamparado. Achei que minha família iria ajudar. Mas cada pedido, pedido, aviso, seja o que for, foi recebido com silêncio total ou abandono total".

Príncipe Harry disse que embora o casal tenha passado "quatro anos tentando fazer isso funcionar", era impossível permanecer em seus papéis porque "Meghan estava lutando".

"Acho que as pessoas viram nossas fotos, sabe, apertando as mãos um do outro enquanto caminhávamos para o Royal Albert Hall em Londres para um evento de caridade", continuou ele. "Ela estava grávida de seis meses na época. O que talvez as pessoas não entendam é que, mais cedo naquela noite, Meghan decidiu compartilhar comigo os pensamentos suicidas e os aspectos práticos de como ela iria acabar com sua vida. A coisa mais assustadora para ela era sua clareza de pensamento. Ela não tinha 'perdido o controle'. Ela não estava louca. Não estava se automedicando, fosse por meio de pílulas ou de álcool. Estava absolutamente sóbria. Ela estava completamente sã. No entanto, no silêncio da noite, esses pensamentos a acordaram".