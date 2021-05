Veja trecho exclusivo do livro 'Livre: Cinquenta Tons de Liberdade pelos olhos de Christian'

No meio da tarde, a temperatura é insuportável. Peço algumas bebidas para a garçonete do hotel, porque estou com sede. Ana acorda e volta sua atenção para mim. "Com sede?"

"Sim", ela responde, sonolenta.

Ela é adorável. "Eu poderia cuidar de você o dia todo. Cansada?"

À sombra do guarda-sol, seu rosto fica vermelho. "Eu não dormi muito na noite passada."

"Nem eu."

Lembro-me de uma visão da noite passada: Ana cavalgando forte em mim.

Meu corpo se agita.

Merd*.

Eu preciso me acalmar. Agora.

De pé, eu retiro rapidamente meu short jeans. "Venha nadar comigo." Eu estendo minha mão e Ana pisca, um pouco atordoada. "Vamos nadar?" Eu pergunto de novo. Quando ela não responde, eu a pego em meus braços. "Eu acho que você precisa acordar."

Ela grita e ri ao mesmo tempo. "Christian! Me coloca no chão!"

"Só no mar, baby." Rindo, eu a carrego através da areia quente infernal, grato por alcançar a costa mais fria e úmida. Ana envolve seus braços em volta do meu pescoço, seus olhos brilham com diversão enquanto eu caminho para o Mediterrâneo.

Isso a acordou. Ela está se agarrando a mim como um molusco. "Você não faria isso", diz ela, um pouco sem fôlego.

Eu não posso evitar meu sorriso. "Oh, Ana, baby, você não aprendeu nada no pouco tempo que nos conhecemos?" Inclinando-me, eu a beijo e ela agarra minha cabeça, seus dedos correm pelo meu cabelo.

Avidamente, ela me beija de volta com uma paixão que me pega de surpresa e me tira o fôlego.

Ana.

Estou grato por estar com água até a cintura.

"Eu conheço o seu jogo", murmuro contra seus lábios, e lentamente afundo no mar, beijando-a mais uma vez. A água fria, sua boca quente e úmida contra a minha, é excitante. Ela está enrolada em mim, quente e úmida, envolvendo-me em seus longos e adoráveis ​​membros.

Isso é o céu.

Eu a consumo, nossa paixão crescendo enquanto minha mente se esvazia. Somos apenas Ana, minha linda garota, e eu. No mar.