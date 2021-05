Lady Gaga revela que engravidou após experiência dolorosa de estupro

Lady Gaga abriu o coração ao falar sobre ser uma sobrevivente de estupro. Gaga foi a primeira convidada do episódio de estreia de The Me You Can´t See, nova série sobre saúde mental de Oprah Winfrey e Príncipe Harry, na Apple TV+.

Durante seu depoimento, a cantora compartilhou detalhes de uma época em que descobriu que estava grávida após sexo não consensual.

"Eu tinha 19 anos e trabalhava no ramo, e um produtor me disse: ‘Tire a roupa'", revelou a estrela vencedora do Oscar. "E eu disse não. E eu saí, e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei – eu nem mesmo me lembro".

Isso fez com que Gaga caísse em lágrimas. A musa, por sua vez, explicou na série que não deseja falar o nome do produtor por nunca mais querer enfrentá-lo novamente.