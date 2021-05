Viúva de MC Kevin posta áudio e questiona depoimento de modelo

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, postou supostos áudios da modelo Bianca Domingues falando sobre o momento da queda do funkeiro no domingo, 16. Nos posts feitos no Stories do Instagram, Deolane questiona o depoimento de Bianca à polícia.

"Aí, ele falou, 'Pô, sujou, tá vindo gente aí'. Aí, o VK [amigo de Kevin] falou para ele: 'Pô, Kevin, melhor você sair fora, então'. E, aí, eles foram, assim, para o canto, porque a suíte tinha a parte da entrada, banheiro, quarto e a sacada. Aí, ele falou: 'Pô, melhor sair fora, Kevin, antes que suje'. Só que, ao invés de ele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada. Aí, ele me chamou, me puxou no braço, falou comigo, que queria ficar comigo e tal, e os dois continuaram falando dentro do quarto. E, aí, no que fui prestar atenção na conversa, olhei e ele já estava pendurado", teria dito Bianca no suposto áudio.