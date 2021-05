Recomendado para você : Rita Lee é diagnosticada com tumor primário no pulmão

Rita Lee anunciou nesta quinta-feira, 20, que está com tumor no pulmão esquerdo. Rita, que possui registros de críticas contra o presidente Jair Bolsonaro no Twitter, contou aos fãs sobre a doença através de seu Instagram.

Um comunicado sobre a doença foi publicado em seu feed na rede social e informa também que a cantora já iniciou o tratamento.

"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo", iniciou a declaração. "Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo".