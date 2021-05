Quanto custou o look do casamento de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel provou que tem estilo de sobra em seu casamento! Na sexta-feira passada, 14, Sasha mostrou registros de seu casamento com João Figueiredo e surpreendeu os seus seguidores com o modelito escolhido. Musa!

O casal se casou no civil e se declarou um ao outro no Instagram. "Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu a loira.

"Vou te amar e te cuidar para sempre", respondeu o cantor gospel. "A nossa canção sempre foi o amor, agora ela vai tocar pra sempre! Eu me casei com a minha melhor amiga".