Apanhadão: as polêmicas das primeiras semanas de 'No Limite'

Instagram/@angelicaramosof

Angélica Ramos, segunda eliminada do reality, rebateu as críticas feitas por Íris Stefanelli. Em entrevista à Ana Clara, no Bate-Papo No Limite, a modelo explicou o significado de gesto feito após prova, que não agradou a loira.

"A Prova do Privilégio foi na véspera do aniversário do meu filho, prometi pra ele que faria esse gesto (da flecha) e ainda disse: 'pega essa flecha, moleque'", revelou. "Era um gesto para me conectar com meu filho e ela erroneamente fez julgamento de desrespeitosa".

"Ela falou assim, 'Lembro dela no BBB, abusada'. Abusada ok, sou abusada na minha, caso contrário não saía da Bélgica para estar aqui", afirmou.