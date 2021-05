Angelina Jolie posa coberta de abelhas em apoio à iniciativa da UNESCO

Angelina Jolie, que surpreendeu fãs sobre amizade com Ellen Pompeo, posou em clique surpreendente. Em honra ao Dia Mundial da Abelha, Angelina surgiu em foto da National Geographic coberta pelo inseto.

Trazendo consciência para os esforços de conservação das abelhas e da organização Women for Bees—da qual ela atua como madrinha—a atriz foi fotografada por Dan Winters. O fotógrafo se inspirou no retrato feito por Richard Avedon do apicultor Ronald Fischer, de 1981, que aparece sem camisa e coberto de abelhas.

Quatro décadas depois, Jolie usou o mesmo feromônio que Avedon para atrair os insetos. "Era tão engraçado estar com cabelo e maquiagem feitos e se encher de feromônio", disse Jolie na entrevista exclusiva do National Geographic para o Dia Mundial da Abelha. "Não podíamos tomar banho nos três dias anteriores. Porque eles me disseram: 'Se você tiver muitos cheiros diferentes, como xampus, perfumes e coisas assim, a abelha não sabe o que você é'. [Eles] não querem que [as abelhas] te confundam com uma flor, eu suponho".