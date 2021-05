Recomendado para você : Amigo diz que MC Kevin "não se jogaria" para fugir de esposa

O amigo de MC Kevin, Angelo Canuto, fez vídeo com desabafo sobre a repercussão do falecimento do funkeiro, que caiu do 5ª andar de sacada de hotel, no último domingo, 16. Em vídeo, Angelo afirmou que Kevin não se jogaria voluntariamente de varanda para fugir da esposa, Deolane Bezerra.

"Hoje de manhã vejo algumas matérias falando a respeito de envolvimento com drogas, assassinando a reputação do Kevin até em um dos momentos mais delicados para a família", iniciou.

"Acho uma tremenda covardia qualquer pessoa próxima ou distante do Kevin, ou a pessoa se fazendo valer da rede social, da mídia, para justificar o que aconteceu com Kevin a cerca de sua opção de vida, no que diz respeito a beber ou a usar qualquer tipo de substância".

"Eu dizia para o Kevin, 'Você gosta de fumar? Então leia sobre isso, entenda qual a razão que te faz fumar. Te dá tranquilidade, te faz refletir mais?'", disse o coach.