Neymar Jr. é vacinado contra Covid-19 em Paris

Neymar Jr. recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Paris, na França. Neymar, que disse estar pronto para namorar novamente, postou o momento no Instagram.

No vídeo, o jogador do Paris Saint-Germain aparece sentado em uma sala médica e conversa em francês com o enfermeiro que aplica a seringa em seu braço.

Em seguida, ele acena para a câmera e dá um sorriso. O craque de 29 anos agradeceu pela vacina na legenda do registro.