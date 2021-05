Carla Diaz fica parada em avenida: "De Chanel e sem um real de gasolina"

Carla Diaz, que recebeu declaração de Arthur Picoli, revelou "perrengue" que passou na rua nessa quarta-feira, 19. Carla contou que ficou parada no meio da avenida após acabar a gasolina do carro.

"Coisas que acontecem comigo: Pego o carro emprestado da minha mãe, porque não tenho o meu ainda, e esqueço de colocar gasolina... Resultado: O carro parou", escreveu ela.

Em seguida, ela brincou com as notícias sobre sua bolsa de grife. "Eu de Chanel, que muita gente falou que é 48 mil, trinta e poucos mil, e parada no meio da Avenida das Américas sem um real de gasolina no carro".