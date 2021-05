MC Kevin sofreu 13 fraturas após queda, revela laudo do IML

MC Kevin sofreu 13 fraturas após queda, aponta do exame de necropsia, em documento obtido pelo G1. Kevin faleceu no último domingo, 16, após cair da varanda no 5º andar de hotel, no Rio.

De acordo com o laudo, o funkeiro sofreu hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado, entre outras lesões. Ele também fraturou o nariz, o maxilar, a mandíbula e 10 costelas do lado esquerdo.

A causa da morte foi hemorragia subaracnóidea (espaço entre o cérebro e o tecido que o cobre) e traumatismo crânio encefálico.