Ex de MC Kevin conta reação da filha sobre morte do pai

A jovem conta que somente conseguiu conversar com Soraya no dia seguinte. "Conversei bastante com ela que o papai dela virou uma estrelinha e está com o papai do céu em um lugar maravilhoso e que ele a ama demais".

"Ela ficou me olhando, perguntou algumas coisas e ficou calada. Eu a abracei", disse ela, contando que em seguida, Soraya recebeu o apoio da irmã Beatriz. "Ela está rodeada aqui todo o tempo de pessoas que a amam muito e está bem distraída".