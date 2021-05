Recomendado para você : Elenco se emociona no primeiro trailer do especial de 'Friends'

O especial de Friends promete levar muitos fãs às lágrimas! No primeiro trailer divulgado pela HBO Max nesta quarta-feira, 19, podemos conferir que o elenco se emociona relembrando os melhores momentos no set.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer não apenas batem um papo como também reencenam momentos icônicos da série.

Alguns exemplos? Os atores brincam de um jogo de perguntas e até fazem a leitura do episódio "The One Where Everybody Finds Out!".