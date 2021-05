Recomendado para você : Billy Porter, de 'Pose', revela que vive com HIV há 14 anos

Billy Porter, que foi o primeiro homem a estrelar capa da Allure, falou pela primeira vez sobre seu diagnóstico de HIV. Após testar positivo em 2007, Billy revelou que manteve a informação privada por 14 anos.

"Por muito tempo, todo mundo que precisava saber, sabia—exceto minha mãe", disse o ator de 51 anos ao The Hollywood Reporter. "Eu estava tentando ter uma vida e uma carreira e eu não tinha certeza que eu conseguiria se as pessoas erradas soubessem. Seria mais uma forma para as pessoas me discriminarem em uma profissão já discriminatória".

Decidido a "bloquear" isso de sua mente, ele focou no trabalho, estrelando o musical na Broadway, Kinky Boots, e interpretando o personagem HIV positivo Pray Tell na aclamada série Pose.

"Uma oportunidade de trabalhar na vergonha [do HIV] e onde eu cheguei nesse momento", ele explicou. "E com o brilhantismo de Pray Tell e essa oportunidade, fui capaz de dizer tudo o que eu queria dizer por meio de um substituto".