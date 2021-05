Recomendado para você : Mãe de MC Kevin desabafa sobre morte: "Não foi embora, está do meu lado"

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira, 19, ao Mais Você, da Globo. Em conversa com Ana Maria Braga, Dona Valquíria falou sobre a dor de perder o filho, Kevin, de apenas 23 anos.

Como os fãs sabem, o funkeiro não resistiu após cair da varanda do 5º andar de um hotel na Barrada Tijuca, Rio de Janeiro.

"Ele sempre me falou: 'Vou fazer história, nem que seja no dia que eu morrer'. O Kevin é, foi e vai ser uma pessoa que quem o conheceu vai amá-lo. Tenho orgulho de ser mãe dele e tenho certeza que ele foi embora sabendo que ele tem orgulho da mãe que teve".

Ela destacou que o cantor tinha uma rotina intensa e que apresentava hiperatividade.

"O Kevin sempre foi um menino muito intenso. Ele tinha hiperatividade. Não é só o Kevin, esses meninos artistas que não tinham nada e hoje têm tudo. É muito difícil para eles lidar com fama, dinheiro, com a vida que eles tinham e com o que eles têm agora".