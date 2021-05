Recomendado para você : MC VK disse à polícia que viu mãos de MC Kevin escorregando

Victor Elias Fontenelle, conhecido como MC VK, disse à polícia que viu as mãos do amigo MC Kevin escorregando do parapeito da varanda do 5ª andar de hotel, revela o G1. Momentos antes, VK revelou que ele e Kevin tiveram relação sexual com a modelo Bianca Domingues.

"Que o declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram; Que o declarante esclarece que Kevin não caiu 'reto', que ele foi se distanciando do prédio; Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado antes de cair no chão", revela trecho do documento obtido pelo G1.