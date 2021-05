Recomendado para você : Angélica rebate crítica de Íris: "Abusada sim, desrespeitosa jamais"

Angélica Ramos, que foi a eliminada no segundo episódio de No Limite, nessa terça-feira, 18, conversou com Ana Clara, no Bate-Papo No Limite. Na entrevista Angélica rebateu crítica feita por Íris Stefanelli, que não gostou de gesto feito pela modelo após prova no reality.

"A Prova do Privilégio foi na véspera do aniversário do meu filho, prometi pra ele que faria esse gesto (da flecha) e ainda disse: 'pega essa flecha, moleque'", explicou.

"Era um gesto para me conectar com meu filho e ela erroneamente fez julgamento de desrespeitosa".