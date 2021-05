MC Kevin e amigo marcaram encontro com modelo por R$2 mil

Bianca Domingues revelou que cobrou R$2 mil para encontro com MC Kevin e seu amigo Victor Elias Fontenelle. Bianca esteve presente no quarto de hotel de Kevin, antes do funkeiro cair da sacada do 5º andar de hotel no Rio, no último domingo, 16.

"Eu nunca quis mídia em cima de ninguém, fui fazer o meu trabalho apenas e voltaria para o meu hotel. Combinamos 2 mil reais, eles me abordaram, eu não fui atrás de ninguém. Agora, estou sendo julgada de tudo que é forma. Também sou uma pessoa, estou traumatizada com o que vi", disse a modelo à Record.

Em conversa com Luiz Bacci, Bianca revelou que está "abalada" e há dias "sem comer e dormir direito".